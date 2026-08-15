Psalm 21,10- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 21 10 in der Gute Nachricht Bibel
Du wirst sie vernichten mit lodernden Flammen am Tag, an dem du dich ihnen zeigst. Dein Zorn wird brennen wie ein Feuer, das sie mit Haut und Haaren verschlingt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 21 10 in der Lutherbibel
Du lässt sie glühen wie einen Feuerofen, wenn du erscheinst. Der HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn; Feuer wird sie fressen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 21 10 in der Einheitsübersetzung
Du lässt sie glühen wie einen feurigen Ofen, * sobald dein Angesicht erscheint. Der HERR verschlingt sie in seinem Zorn * und es frisst sie das Feuer.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 21 10 in der Elberfelder Bibel
Einem Feuerofen wirst du sie gleichmachen zur Zeit deines Erscheinens; der Herr in seinem Zorn wird sie verschlingen, und Feuer wird sie verzehren.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 21 10 in der Neue Genfer Übersetzung
Wie Glut im Ofen werden sie sein, wenn du dich zeigst. Der HERR wird sie in seinem Zorn vernichten, Feuer wird sie verzehren.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 21 10 in der Schlachter 2000
Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens! Der HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 21 10 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 21 10 in der Hoffnung für Alle
Wenn du vor sie trittst, schlägt ihnen die Gluthitze entgegen. Der Zorn des HERRN wird sie vernichten, er verzehrt sie wie ein loderndes Feuer.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.