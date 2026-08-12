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Psalm 21,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 21 8 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, der König verlässt sich auf dich. Gott, du Höchster, durch deine Güte steht er sicher und fest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 21 8 in der Lutherbibel

Denn der König hofft auf den HERRN und wird durch die Güte des Höchsten nicht wanken.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 21 8 in der Einheitsübersetzung

Denn der König vertraut auf den HERRN, * durch die Huld des Höchsten wird er nicht wanken.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 21 8 in der Elberfelder Bibel

Denn auf den Herrn vertraut der König, und durch des Höchsten Gnade wird er nicht wanken.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 21 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn der König vertraut auf den HERRN, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 21 8 in der Schlachter 2000

Denn der König vertraut auf den HERRN, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 21 8 in der New International Version

Your hand will lay hold on all your enemies; your right hand will seize your foes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 21 8 in der Hoffnung für Alle

Denn der König vertraut dem HERRN, und durch die Gnade des höchsten Gottes steht er für alle Zeiten sicher und fest.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 21:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-21/vers-8 [gedruckt am 12.08.2026]