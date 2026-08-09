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Psalm 22,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 22 14 in der Gute Nachricht Bibel

Sie reißen ihre Mäuler auf, brüllen mich an wie hungrige Löwen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 14 in der Lutherbibel

Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 14 in der Einheitsübersetzung

Aufgesperrt haben sie gegen mich ihren Rachen, * wie ein reißender, brüllender Löwe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 22 14 in der Elberfelder Bibel

Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, {wie} ein Löwe, reißend und brüllend.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 22 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 14 in der Schlachter 2000

Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 22 14 in der New International Version

I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax; it has melted within me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 22 14 in der Hoffnung für Alle

Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 22:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-22/vers-14 [gedruckt am 09.08.2026]