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Psalm 24,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 24 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ein Lied Davids. Dem HERRN gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 24 1 in der Lutherbibel

Ein Psalm Davids. Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 24 1 in der Einheitsübersetzung

Ein Psalm Davids. Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt, * der Erdkreis und seine Bewohner.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 24 1 in der Elberfelder Bibel

Von David. Ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 24 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Von David. Ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem HERRN, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 24 1 in der Schlachter 2000

Ein Psalm Davids. Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 24 1 in der New International Version

The earth is the LORD ’s, and everything in it, the world, and all who live in it;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 24 1 in der Hoffnung für Alle

Ein Lied von David. Dem HERRN gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 24:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-24/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]