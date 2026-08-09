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Psalm 24,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 24 5 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 24 5 in der Lutherbibel

der wird den Segen vom HERRN empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 24 5 in der Einheitsübersetzung

Er wird Segen empfangen vom HERRN * und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 24 5 in der Elberfelder Bibel

Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 24 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wird Segen empfangen vom HERRN; Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 24 5 in der Schlachter 2000

Der wird Segen empfangen von dem HERRN und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 24 5 in der New International Version

They will receive blessing from the LORD and vindication from God their Saviour.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 24 5 in der Hoffnung für Alle

Einen solchen Menschen wird Gott mit seinem Segen beschenken und ihn für schuldlos erklären; der HERR ist sein Helfer!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 24:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-24/vers-5 [gedruckt am 09.08.2026]