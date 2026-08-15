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Psalm 26,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 26 10 in der Gute Nachricht Bibel

An ihren Händen klebt schlimmes Unrecht, sie füllen ihre Taschen mit Bestechungsgeld.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 10 in der Lutherbibel

an deren Händen Schandtat klebt und die gern Geschenke nehmen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 10 in der Einheitsübersetzung

An ihren Händen klebt Schandtat, * ihre Rechte ist voll von Bestechung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 26 10 in der Elberfelder Bibel

an deren Händen Schandtat und deren Rechte voll Bestechung ist!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 26 10 in der Neue Genfer Übersetzung

An ihren Händen klebt Unrecht, gerne nehmen sie Bestechungsgelder an.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 10 in der Schlachter 2000

an deren Händen Laster klebt und deren Rechte voll Bestechung ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 26 10 in der New International Version

in whose hands are wicked schemes, whose right hands are full of bribes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 26 10 in der Hoffnung für Alle

Wie viele Verbrechen haben sie auf dem Gewissen, wie viel Bestechungsgeld ist durch ihre Hände gegangen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-26/vers-10 [gedruckt am 15.08.2026]