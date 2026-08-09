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Psalm 26,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 26 9 in der Gute Nachricht Bibel

Töte mich nicht zusammen mit den Sündern; nimm mir nicht das Leben zusammen mit den Mördern!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 9 in der Lutherbibel

Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern noch mein Leben mit den Blutdürstigen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 9 in der Einheitsübersetzung

Raff mich nicht hinweg mit den Sündern, * mit den Blutmenschen nimm mir nicht das Leben!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 26 9 in der Elberfelder Bibel

Raffe meine Seele nicht weg mit den Sündern, noch mein Leben mit Blutmenschen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 26 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Lass mich nicht umkommen zusammen mit denen, die sich von dir abgewandt haben; lass mein Leben nicht mit den blutgierigen Mördern zu Ende gehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 9 in der Schlachter 2000

Raffe meine Seele nicht hinweg mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutbefleckten,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 26 9 in der New International Version

Do not take away my soul along with sinners, my life with those who are bloodthirsty,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 26 9 in der Hoffnung für Alle

Bring mich nicht um wie die Sünder; behandle mich nicht wie blutgierige Mörder!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-26/vers-9 [gedruckt am 09.08.2026]