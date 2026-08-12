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Psalm 26,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 26 6 in der Gute Nachricht Bibel

Zum Zeichen meiner Unschuld wasche ich meine Hände, HERR. Dann schreite ich um deinen Altar;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 6 in der Lutherbibel

Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite, HERR, deinen Altar,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 6 in der Einheitsübersetzung

Ich will meine Hände in Unschuld waschen * und deinen Altar, HERR, will ich umschreiten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 26 6 in der Elberfelder Bibel

Ich wasche meine Hände in Unschuld, und umschreite deinen Altar, Herr,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 26 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Meine Hände sind frei von Schuld, und so trete ich vor deinen Altar, HERR.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 26 6 in der Schlachter 2000

Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite deinen Altar, o HERR,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 26 6 in der New International Version

I wash my hands in innocence, and go about your altar, LORD,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 26 6 in der Hoffnung für Alle

Ich wasche meine Hände zum Zeichen meiner Unschuld, so darf ich mich deinem Altar nähern und ihn feierlich umschreiten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-26/vers-6 [gedruckt am 12.08.2026]