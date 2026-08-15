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Psalm 29,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 29 7 in der Gute Nachricht Bibel

Zuckende Flammen sprüht seine Stimme,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 29 7 in der Lutherbibel

Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen; /

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 29 7 in der Einheitsübersetzung

Die Stimme des HERRN sprüht flammendes Feuer, /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 29 7 in der Elberfelder Bibel

Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 29 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Stimme des HERRN lässt feurige Blitze zucken.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 29 7 in der Schlachter 2000

Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 29 7 in der New International Version

The voice of the LORD strikes with flashes of lightning.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 29 7 in der Hoffnung für Alle

Die Stimme des HERRN lässt Blitze zucken,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-29/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]