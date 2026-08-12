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Psalm 3,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 3 3 in der Gute Nachricht Bibel

so viele, die schadenfroh von mir sagen: »Von dem will Gott nichts mehr wissen!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 3 3 in der Lutherbibel

Viele sagen von mir: Er hat keine Hilfe bei Gott. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 3 3 in der Einheitsübersetzung

Viele gibt es, die von mir sagen: * Er findet keine Hilfe bei Gott. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 3 3 in der Elberfelder Bibel

viele sagen von mir: Es gibt keine Rettung für ihn bei Gott! //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 3 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie behaupten: »Gott wird ihn nicht retten.«/​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 3 3 in der Schlachter 2000

viele sagen von meiner Seele: »Sie hat keine Hilfe bei Gott.« (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 3 3 in der New International Version

But you, LORD, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 3 3 in der Hoffnung für Alle

und spotten: »Der ist erledigt! Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 3:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-3/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]