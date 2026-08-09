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Psalm 3,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 3 4 in der Gute Nachricht Bibel

Doch du, HERR, umgibst mich mit deinem Schutz; du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 3 4 in der Lutherbibel

Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 3 4 in der Einheitsübersetzung

Du aber, HERR, bist ein Schild für mich, * du bist meine Ehre und erhebst mein Haupt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 3 4 in der Elberfelder Bibel

Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein Haupt emporhebt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 3 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Du aber, HERR, bist der Schild, der mich schützt, meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 3 4 in der Schlachter 2000

Aber du, HERR, bist ein Schild um mich, du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 3 4 in der New International Version

I call out to the LORD, and he answers me from his holy mountain.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 3 4 in der Hoffnung für Alle

Aber du, HERR, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 3:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-3/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]