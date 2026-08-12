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Psalm 31,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 31 6 in der Gute Nachricht Bibel

Ich gebe mich ganz in deine Hand, du wirst mich retten, HERR, du treuer Gott!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 31 6 in der Lutherbibel

In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 31 6 in der Einheitsübersetzung

In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; * du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 31 6 in der Elberfelder Bibel

In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 31 6 in der Neue Genfer Übersetzung

In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 31 6 in der Schlachter 2000

In deine Hand befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 31 6 in der New International Version

I hate those who cling to worthless idols; as for me, I trust in the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 31 6 in der Hoffnung für Alle

In deine Hände lege ich mein Leben, denn du wirst mich erlösen, HERR, du treuer Gott!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 31:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-31/vers-6 [gedruckt am 12.08.2026]