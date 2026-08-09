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Psalm 34,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 34 11 in der Gute Nachricht Bibel

Selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger; doch wer zum HERRN kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 11 in der Lutherbibel

Reiche müssen darben und hungern; aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 11 in der Einheitsübersetzung

Junglöwen darben und hungern; * aber die den HERRN suchen, leiden keinen Mangel an allem Guten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 34 11 in der Elberfelder Bibel

Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 34 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des HERRN sucht, dem wird nichts Gutes fehlen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 11 in der Schlachter 2000

Junge Löwen leiden Not und Hunger; aber die den HERRN suchen, müssen nichts Gutes entbehren.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 34 11 in der New International Version

Come, my children, listen to me; I will teach you the fear of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 34 11 in der Hoffnung für Alle

Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern, wer aber nach dem HERRN fragt, dem fehlt es an nichts.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 34:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-34/vers-11 [gedruckt am 09.08.2026]