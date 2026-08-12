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Psalm 34,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 34 12 in der Gute Nachricht Bibel

Kommt, junge Leute, hört mir zu! Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 12 in der Lutherbibel

Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des HERRN lehren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 12 in der Einheitsübersetzung

Kommt, ihr Kinder, hört mir zu! * Die Furcht des HERRN will ich euch lehren!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 34 12 in der Elberfelder Bibel

Kommt, ihr Söhne, hört mir zu: Die Furcht des Herrn will ich euch lehren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 34 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu! Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem HERRN zu leben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 12 in der Schlachter 2000

Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich; ich will euch die Furcht des HERRN lehren!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 34 12 in der New International Version

Whoever of you loves life and desires to see many good days,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 34 12 in der Hoffnung für Alle

Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu! Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem HERRN bedeutet!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 34:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-34/vers-12 [gedruckt am 12.08.2026]