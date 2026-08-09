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Psalm 35,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 35 1 in der Gute Nachricht Bibel

Von David. HERR, sprich sie schuldig, die mich beschuldigen; tritt meinen Gegnern entgegen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 1 in der Lutherbibel

Von David. HERR, führe meine Sache gegen meine Widersacher, bekämpfe, die mich bekämpfen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 1 in der Einheitsübersetzung

Von David. Streite, HERR, gegen alle, die gegen mich streiten, * bekämpfe alle, die mich bekämpfen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 35 1 in der Elberfelder Bibel

Von David. Streite, Herr, mit denen, die gegen mich streiten, kämpfe mit denen, die mich bekämpfen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 35 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Von David. Streite für mich, HERR, gegen meine streitsüchtigen Feinde, bekämpfe du alle, die Krieg gegen mich führen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 1 in der Schlachter 2000

Von David. HERR, führe meine Sache gegen meine Widersacher, streite mit denen, die gegen mich streiten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 35 1 in der New International Version

Contend, LORD, with those who contend with me; fight against those who fight against me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 35 1 in der Hoffnung für Alle

Von David. HERR, widersetze dich denen, die sich mir widersetzen! Bekämpfe alle, die mich bekämpfen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-35/vers-1 [gedruckt am 09.08.2026]