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Psalm 35,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 35 21 in der Gute Nachricht Bibel

Sie reißen die Mäuler gegen mich auf und höhnen: »Da! Habt ihr’s gesehen? Jetzt haben wir endlich den Beweis!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 21 in der Lutherbibel

Sie sperren das Maul weit auf wider mich und sprechen: »Da, da, wir sehen’s mit eigenen Augen!«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 21 in der Einheitsübersetzung

Sie rissen den Mund gegen mich auf und sagten: * Ha, dir geschieht recht! Wir haben es gesehen mit eigenen Augen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 35 21 in der Elberfelder Bibel

reißen ihr Maul gegen mich auf, sagen: »Haha! Haha! Unser Auge hat es gesehen!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 35 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Gegen mich reißen sie ihren Mund auf und sagen: »Na also, da sehen wir dein Unglück doch mit eigenen Augen!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 35 21 in der Schlachter 2000

Sie sperren ihr Maul weit auf über mich und rufen: »Haha, haha! Nun sieht es unser Auge!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 35 21 in der New International Version

They sneer at me and say, ‘Aha! Aha! With our own eyes we have seen it.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 35 21 in der Hoffnung für Alle

Sie reißen das Maul weit auf und rufen mir zu: »Haha! Da haben wir’s! Wir haben genau gesehen, was du getan hast!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-35/vers-21 [gedruckt am 15.08.2026]