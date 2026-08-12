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Psalm 37,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 37 15 in der Gute Nachricht Bibel

Doch das Schwert dringt ihnen ins eigene Herz und ihre Bogen werden zerbrochen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 15 in der Lutherbibel

Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihr Bogen wird zerbrechen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 15 in der Einheitsübersetzung

Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, * ihre Bogen werden zerbrechen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 37 15 in der Elberfelder Bibel

Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrochen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 37 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrechen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 15 in der Schlachter 2000

Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrechen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 37 15 in der New International Version

But their swords will pierce their own hearts, and their bows will be broken.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 37 15 in der Hoffnung für Alle

Doch ihr Schwert dringt ihnen ins eigene Herz, und ihre Bogen zersplittern in ihrer Hand.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 37:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-37/vers-15 [gedruckt am 12.08.2026]