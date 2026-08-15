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Psalm 37,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 37 21 in der Gute Nachricht Bibel

Wer Gott missachtet, muss ständig borgen, und zurückzahlen kann er nicht. Doch wer Gott gehorcht, kann freigebig helfen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 21 in der Lutherbibel

Der Frevler muss borgen und bezahlt nicht, aber der Gerechte ist barmherzig und gibt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 21 in der Einheitsübersetzung

Der Frevler borgt und erstattet nicht, * doch der Gerechte ist gütig und gibt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 37 21 in der Elberfelder Bibel

Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück; der Gerechte aber ist gütig und gibt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 37 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 21 in der Schlachter 2000

Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück; der Gerechte aber ist barmherzig und gibt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 37 21 in der New International Version

The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 37 21 in der Hoffnung für Alle

Der Gewissenlose leiht sich Geld und zahlt es nicht zurück. Doch wer Gott gehorcht, ist großzügig und schenkt gerne.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 37:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-37/vers-21 [gedruckt am 15.08.2026]