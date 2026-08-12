Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 37
  5. Vers 35
Zu Psalm 37 Vers 34 Zu Psalm 37 Vers 36

Psalm 37,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 37 35 in der Gute Nachricht Bibel

Ich sah einen Bösen, der seine Macht missbrauchte; er wurde immer größer, wie ein Baum auf fettem Boden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 35 in der Lutherbibel

Ich sah einen Frevler, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 35 in der Einheitsübersetzung

Ich sah einen gewalttätigen Frevler, * sich spreizend wie ein grüner, verwurzelter Baum.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 37 35 in der Elberfelder Bibel

Ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend wie eine üppige Zeder;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 37 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich sah einen gewalttätigen gottlosen Menschen, der stand fest da wie ein Baum mit ausladenden Ästen und in voller Blüte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 35 in der Schlachter 2000

Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 37 35 in der New International Version

I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a luxuriant native tree,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 37 35 in der Hoffnung für Alle

Ich sah einmal einen gottlosen und gewalttätigen Menschen, der war wie ein mächtiger Baum, der alles überragt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 37:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-37/vers-35 [gedruckt am 12.08.2026]