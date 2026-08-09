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Psalm 38,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 38 3 in der Gute Nachricht Bibel

Deine Pfeile bohren sich in mich hinein und deine Hand drückt mich zu Boden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 3 in der Lutherbibel

Denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand drückt mich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 3 in der Einheitsübersetzung

Denn in mich herabgefahren sind deine Pfeile * und deine Hand fuhr auf mich nieder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 38 3 in der Elberfelder Bibel

Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen, und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 38 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen, und deine Hand liegt schwer auf mir.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 38 3 in der Schlachter 2000

Denn deine Pfeile haben mich getroffen, und deine Hand liegt schwer auf mir.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 38 3 in der New International Version

Because of your wrath there is no health in my body; there is no soundness in my bones because of my sin.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 38 3 in der Hoffnung für Alle

Deine Pfeile haben sich in mich hineingebohrt, deine Hand drückt mich nieder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-38/vers-3 [gedruckt am 09.08.2026]