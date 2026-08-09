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Psalm 39,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 39 8 in der Gute Nachricht Bibel

Herr, was hab ich da noch zu erhoffen? Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 39 8 in der Lutherbibel

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 39 8 in der Einheitsübersetzung

Und nun, HERR, worauf habe ich gehofft? * Meine Hoffnung, sie gilt dir!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 39 8 in der Elberfelder Bibel

Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 39 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 39 8 in der Schlachter 2000

Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 39 8 in der New International Version

Save me from all my transgressions; do not make me the scorn of fools.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 39 8 in der Hoffnung für Alle

Worauf kann ich da noch hoffen? Herr, du allein bist meine Hoffnung!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-39/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]