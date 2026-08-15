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Psalm 4,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 4 6 in der Gute Nachricht Bibel

Bringt dem Herrn eure Opfer, gebt ihm recht; schenkt ihm wieder euer Vertrauen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 4 6 in der Lutherbibel

Opfert, was recht ist, und hoffet auf den HERRN.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 4 6 in der Einheitsübersetzung

Bringt Opfer der Gerechtigkeit dar * und vertraut auf den HERRN!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 4 6 in der Elberfelder Bibel

Opfert Gerechtigkeitsopfer und vertraut auf den Herrn!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 4 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Bringt Gott die Opfer dar, die er von euch möchte, setzt euer Vertrauen auf den HERRN!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 4 6 in der Schlachter 2000

Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den HERRN!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 4 6 in der New International Version

Many, LORD, are asking, ‘Who will bring us prosperity?’ Let the light of your face shine on us.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 4 6 in der Hoffnung für Alle

Bringt dem HERRN mit aufrichtigem Herzen Opfer dar und setzt euer Vertrauen auf ihn!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-4/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]