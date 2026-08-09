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Psalm 40,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 40 16 in der Gute Nachricht Bibel

Sie sollen sich entsetzen über ihre Schande, die hämisch rufen: »Da! Habt ihr’s gesehen?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 40 16 in der Lutherbibel

Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien: Da, da!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 40 16 in der Einheitsübersetzung

Wegen ihrer Schmach sollen erschaudern, * die zu mir sagen: Ha, dir geschieht recht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 40 16 in der Elberfelder Bibel

Es sollen sich entsetzen über ihre Schande, die zu mir sagen: Haha! Haha!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 40 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Über ihre eigene Schmach sollen sie starr sein vor Entsetzen, sie, die mich verhöhnen: »Ha! Das geschieht dir recht! «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 40 16 in der Schlachter 2000

Erstarren sollen wegen ihrer eigenen Schmach, die zu mir sagen: »Haha, haha«!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 40 16 in der New International Version

But may all who seek you rejoice and be glad in you; may those who long for your saving help always say, ‘The LORD is great!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 40 16 in der Hoffnung für Alle

Alle, die schadenfroh lästern: »Haha, das geschieht dir recht!«, sollen vor Schreck erstarren über ihre selbst verschuldete Schande!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 40:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-40/vers-16 [gedruckt am 09.08.2026]