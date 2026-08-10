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Psalm 41,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 41 4 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn Krankheit sie niederwirft, steht der HERR ihnen bei und hilft ihnen wieder auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 41 4 in der Lutherbibel

Der HERR wird ihn erquicken auf seinem Lager; du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 41 4 in der Einheitsübersetzung

Der HERR wird ihn auf dem Krankenbett stärken; * sein ganzes Lager hast du in seiner Krankheit gewendet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 41 4 in der Elberfelder Bibel

Der Herr wird ihn stützen auf dem Siechbett, sein ganzes Lager wandelst du um in seiner Krankheit.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 41 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Fesselt ihn ein schweres Leiden ans Bett, ist der HERR seine Stütze. Ja, dem Verlauf seiner Krankheit gibst du, ´ HERR`, eine Wendung zum Guten!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 41 4 in der Schlachter 2000

Der HERR wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager; du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 41 4 in der New International Version

I said, ‘Have mercy on me, LORD; heal me, for I have sinned against you.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 41 4 in der Hoffnung für Alle

Und wenn er auf dem Krankenbett liegt, steht der HERR ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 41:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-41/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]