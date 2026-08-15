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Psalm 45,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 45 14 in der Gute Nachricht Bibel

Wie prächtig sieht die Königstochter aus! In golddurchwirktem Kleid betritt sie den Palast.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 45 14 in der Lutherbibel

Des Königs Tochter ist herrlich geschmückt; mit goldenen Gewändern ist sie bekleidet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 45 14 in der Einheitsübersetzung

Alle Herrlichkeit ist drinnen die Tochter des Königs, * golddurchwirkt ist ihr Gewand und reich gemustert.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 45 14 in der Elberfelder Bibel

Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 45 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Herrlich geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit, mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 45 14 in der Schlachter 2000

Ganz herrlich ist die Königstochter im Innern; aus gewirktem Gold ist ihr Gewand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 45 14 in der New International Version

In embroidered garments she is led to the king; her virgin companions follow her – those brought to be with her.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 45 14 in der Hoffnung für Alle

Seht, wie prachtvoll zieht die Königstochter in den Festsaal ein! Ihr Kleid ist mit Fäden aus Gold durchwebt,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 45:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-45/vers-14 [gedruckt am 15.08.2026]