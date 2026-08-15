Psalm 45,14- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 45 14 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 45 14 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 45 14 in der Einheitsübersetzung
Alle Herrlichkeit ist drinnen die Tochter des Königs, * golddurchwirkt ist ihr Gewand und reich gemustert.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 45 14 in der Elberfelder Bibel
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 45 14 in der Neue Genfer Übersetzung
Herrlich geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit, mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 45 14 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 45 14 in der New International Version
In embroidered garments she is led to the king; her virgin companions follow her – those brought to be with her.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 45 14 in der Hoffnung für Alle
Seht, wie prachtvoll zieht die Königstochter in den Festsaal ein! Ihr Kleid ist mit Fäden aus Gold durchwebt,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.