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Psalm 45,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 45 13 in der Gute Nachricht Bibel

Die Leute von Tyrus bringen dir Geschenke, die reichsten Völker suchen deine Gunst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 45 13 in der Lutherbibel

Die Tochter Tyrus kommt mit Geschenken; die Reichen im Volk suchen deine Gunst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 45 13 in der Einheitsübersetzung

Auch die Tochter Tyrus kommt mit Gaben. * Deinem Angesicht schmeicheln die Reichen des Volks.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 45 13 in der Elberfelder Bibel

Und die Tochter Tyrus {kommt} mit Geschenk, deine Gunst suchen die Reichen im Volk.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 45 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Bewohner von Tyrus bringen dir ihre Geschenke, deine Gunst suchen selbst die reichsten Völker.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 45 13 in der Schlachter 2000

Und die Tochter Tyrus [wird kommen] mit Geschenken; die Reichsten des Volkes werden deine Gunst suchen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 45 13 in der New International Version

All glorious is the princess within her chamber; her gown is interwoven with gold.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 45 13 in der Hoffnung für Alle

Die Bewohner der Stadt Tyrus kommen mit Geschenken, die Vornehmen und Reichen suchen deine Gunst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 45:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-45/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]