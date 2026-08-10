Psalm 45,9- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 45 9 in der Gute Nachricht Bibel
Nach Myrrhe, Zimt und Aloë duften alle deine Gewänder. Um dich zu erfreuen, erklingt Musik aus deinen mit Elfenbein verzierten Palästen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 45 9 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 45 9 in der Einheitsübersetzung
Von Myrrhe, Aloe und Kassia duften alle deine Gewänder, * aus Elfenbeinhallen erfreut dich Saitenspiel.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 45 9 in der Elberfelder Bibel
Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider; aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 45 9 in der Neue Genfer Übersetzung
Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Kassia – so als seien sie daraus gemacht. Aus Palästen, mit Elfenbein verziert, erfreuen dich die Klänge von Saiteninstrumenten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 45 9 in der Schlachter 2000
Nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften deine Kleider; Saitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 45 9 in der New International Version
Daughters of kings are among your honoured women; at your right hand is the royal bride in gold of Ophir.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 45 9 in der Hoffnung für Alle
Alle deine Gewänder duften nach kostbarem Parfüm. Aus elfenbeinverzierten Palästen erklingen Harfen, um dich mit ihrer Musik zu erfreuen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.