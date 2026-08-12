Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 48
  5. Vers 13
Zu Psalm 48 Vers 12 Zu Psalm 48 Vers 14

Psalm 48,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 48 13 in der Gute Nachricht Bibel

Umschreitet den Zion, geht rund um die Stadt, zählt ihre starken Türme,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 48 13 in der Lutherbibel

Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 48 13 in der Einheitsübersetzung

Umkreist den Zion, umschreitet ihn, * zählt seine Türme!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 48 13 in der Elberfelder Bibel

Zieht rund um Zion und umkreist ihn, zählt seine Türme;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 48 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Zieht rings um den Berg Zion, geht um die Stadt und zählt ihre Festungstürme!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 48 13 in der Schlachter 2000

Geht rings um Zion, geht rings um sie herum, zählt ihre Türme!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 48 13 in der New International Version

consider well her ramparts, view her citadels, that you may tell of them to the next generation.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 48 13 in der Hoffnung für Alle

Wandert um den Berg Zion, geht rings um die Stadt und zählt ihre Festungstürme!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 48:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-48/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]