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Psalm 49,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 49 18 in der Gute Nachricht Bibel

Denn wenn er stirbt, nimmt er nichts davon mit, sein Reichtum folgt ihm nicht ins Grab.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 49 18 in der Lutherbibel

Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 49 18 in der Einheitsübersetzung

denn im Tod nimmt er das alles nicht mit, * seine Herrlichkeit steigt nicht mit ihm hinab.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 49 18 in der Elberfelder Bibel

Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit; seine Pracht folgt ihm nicht hinab.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 49 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn nichts von allem kann er im Sterben mitnehmen, nichts von seiner ganzen Pracht folgt ihm über die Schwelle des Todes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 49 18 in der Schlachter 2000

denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit, seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 49 18 in der New International Version

Though while they live they count themselves blessed – and people praise you when you prosper –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 49 18 in der Hoffnung für Alle

Nichts kann er davon mitnehmen, wenn er stirbt; was er angehäuft hat, folgt ihm nicht ins Grab.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-49/vers-18 [gedruckt am 12.08.2026]