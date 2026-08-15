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Psalm 50,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 50 15 in der Gute Nachricht Bibel

Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe! Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 50 15 in der Lutherbibel

und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. «

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 50 15 in der Einheitsübersetzung

Ruf mich am Tage der Not; * dann rette ich dich und du wirst mich ehren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 50 15 in der Elberfelder Bibel

und rufe mich an am Tag der Not; ich will dich retten, und du wirst mich verherrlichen!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 50 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Rufe zu mir in Tagen der Not. Dann werde ich dich retten, und du wirst mich preisen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 50 15 in der Schlachter 2000

und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 50 15 in der New International Version

and call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honour me.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 50 15 in der Hoffnung für Alle

Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe! Ich will dich retten, und du sollst mich preisen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 50:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-50/vers-15 [gedruckt am 15.08.2026]