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Psalm 50,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 50 18 in der Gute Nachricht Bibel

Mit Dieben freundest du dich an, bei Ehebrechern fühlst du dich zu Hause,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 50 18 in der Lutherbibel

Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 50 18 in der Einheitsübersetzung

Sahst du einen Dieb, hattest du an ihm Gefallen, * mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 50 18 in der Elberfelder Bibel

Sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm, und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 50 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn du einen Dieb siehst, freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern verbündest du dich.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 50 18 in der Schlachter 2000

Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 50 18 in der New International Version

When you see a thief, you join with him; you throw in your lot with adulterers.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 50 18 in der Hoffnung für Alle

Mit Dieben machst du gemeinsame Sache, und mit Ehebrechern schließt du Freundschaft.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 50:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-50/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]