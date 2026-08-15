Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 51
  5. Vers 13
Zu Psalm 51 Vers 12 Zu Psalm 51 Vers 14

Psalm 51,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 51 13 in der Gute Nachricht Bibel

Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 13 in der Lutherbibel

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 13 in der Einheitsübersetzung

Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, * deinen heiligen Geist nimm nicht von mir!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 51 13 in der Elberfelder Bibel

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 51 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Schick mich nicht weg aus deiner Nähe, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 13 in der Schlachter 2000

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 51 13 in der New International Version

Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 51 13 in der Hoffnung für Alle

Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 51:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-51/vers-13 [gedruckt am 15.08.2026]