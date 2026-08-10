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Psalm 51,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 51 14 in der Gute Nachricht Bibel

Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 14 in der Lutherbibel

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 14 in der Einheitsübersetzung

Gib mir wieder die Freude deines Heils, * rüste mich aus mit dem Geist der Großmut!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 51 14 in der Elberfelder Bibel

Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 51 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 14 in der Schlachter 2000

Gib mir wieder die Freude an deinem Heil, und stärke mich mit einem willigen Geist!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 51 14 in der New International Version

Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Saviour, and my tongue will sing of your righteousness.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 51 14 in der Hoffnung für Alle

Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 51:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-51/vers-14 [gedruckt am 10.08.2026]