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Psalm 52,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 52 4 in der Gute Nachricht Bibel

Ständig schmiedest du unheilvolle Pläne, messerscharf ist deine Zunge, du Betrüger!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 52 4 in der Lutherbibel

Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 52 4 in der Einheitsübersetzung

Du Ränkeschmied, du planst Verderben; * deine Zunge gleicht einem scharfen Messer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 52 4 in der Elberfelder Bibel

Verderben plant deine Zunge, wie ein geschliffenes Schermesser, {du} Lügner.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 52 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Alles, was du im Sinn hast, ist das Verderben anderer, deine Zunge gleicht einem geschliffenen Schermesser, du Betrüger!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 52 4 in der Schlachter 2000

Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 52 4 in der New International Version

You love every harmful word, you deceitful tongue!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 52 4 in der Hoffnung für Alle

Mit deinen Worten verletzt du andere wie mit einem scharfen Messer, du Lügner!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 52:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-52/vers-4 [gedruckt am 15.08.2026]