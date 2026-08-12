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Psalm 53,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 53 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ein Gedicht Davids, zu singen nach schwermütiger Weise.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 53 1 in der Lutherbibel

Eine Unterweisung Davids, vorzusingen, zum Reigentanz.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 53 1 in der Einheitsübersetzung

Für den Chormeister. Nach der Weise Krankheit. Ein Weisheitslied Davids.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 53 1 in der Elberfelder Bibel

Dem Chorleiter. Al-Machalath. Ein Maskil. Von David.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 53 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Für den Dirigenten. Mit gedämpfter Instrumentalbegleitung. Ein kunstvoll gestaltetes Lied. Von David.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 53 1 in der Schlachter 2000

Dem Vorsänger. Nach Machalat. Ein Maskil von David.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 53 1 in der New International Version

The fool says in his heart, ‘There is no God.’ They are corrupt, and their ways are vile; there is no-one who does good.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 53 1 in der Hoffnung für Alle

Von David, zum Nachdenken. Auf eine traurige Weise zu singen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 53:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-53/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]