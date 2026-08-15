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Psalm 54,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 54 9 in der Gute Nachricht Bibel

Du hast mich aus aller Bedrängnis befreit, ich sehe lauter besiegte Feinde!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 54 9 in der Lutherbibel

Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 54 9 in der Einheitsübersetzung

Denn er hat mich herausgerissen aus all meiner Not, * mein Auge schaut herab auf meine Feinde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 54 9 in der Elberfelder Bibel

Denn aus aller Not hat er mich gerettet, sodass mein Auge auf meine Feinde {herab} sieht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 54 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, aus aller Not hat er mich gerettet, und mit Genugtuung blicke ich auf meine besiegten Feinde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 54 9 in der Schlachter 2000

Denn er hat mich errettet aus aller Not, und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 54 9 in der Hoffnung für Alle

Aus jeder Not hast du mich errettet, nur so konnte ich die Feinde besiegen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-54/vers-9 [gedruckt am 15.08.2026]