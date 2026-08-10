Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 6
  5. Vers 9
Zu Psalm 6 Vers 8 Zu Psalm 6 Vers 10

Psalm 6,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 6 9 in der Gute Nachricht Bibel

Macht, dass ihr fortkommt, ihr Verbrecher! Der HERR hat mein Weinen gehört.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 6 9 in der Lutherbibel

Weichet von mir, alle Übeltäter; denn der HERR hört mein Weinen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 6 9 in der Einheitsübersetzung

All ihr Übeltäter, weicht zurück von mir, * denn der HERR hat mein lautes Weinen gehört!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 6 9 in der Elberfelder Bibel

Weicht von mir, alle ihr Übeltäter; denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 6 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Geht weg von mir, ihr Verbrecher, denn der HERR hat mein Weinen gehört!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 6 9 in der Schlachter 2000

Weicht von mir, ihr Übeltäter alle; denn der HERR hat die Stimme meines Weinens gehört!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 6 9 in der New International Version

The LORD has heard my cry for mercy; the LORD accepts my prayer.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 6 9 in der Hoffnung für Alle

Ihr Verbrecher, verschwindet, denn der HERR hat meine Tränen gesehen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-6/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]