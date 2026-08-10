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Psalm 63,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 63 10 in der Gute Nachricht Bibel

Alle, die auf meinen Untergang warten, sollen selbst hinunter ins Totenreich!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 63 10 in der Lutherbibel

Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben; sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 63 10 in der Einheitsübersetzung

Die mir nach dem Leben trachten, um mich zu vernichten, * sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 63 10 in der Elberfelder Bibel

Jene aber, die {mir} zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 63 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 63 10 in der Schlachter 2000

Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 63 10 in der New International Version

They will be given over to the sword and become food for jackals.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 63 10 in der Hoffnung für Alle

Die Menschen, die mir nach dem Leben trachten, stürzen sich damit am Ende selbst in den Tod.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 63:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-63/vers-10 [gedruckt am 10.08.2026]