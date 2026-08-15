Psalm 64,6- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 64 6 in der Gute Nachricht Bibel
Sie hetzen einander auf und beraten, wie sie ihre Fallen stellen können; sie meinen, dass niemand sie entdeckt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 64 6 in der Lutherbibel
Sie sind kühn mit ihren bösen Anschlägen / und reden davon, wie sie Stricke legen wollen, und sprechen: Wer kann sie sehen?
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 64 6 in der Einheitsübersetzung
Sie sind fest entschlossen zum Bösen. / Sie reden davon, Fallen zu stellen, * sie sagten: Wer kann uns sehen?
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 64 6 in der Elberfelder Bibel
Sie stärken sich in böser Sache; sie reden davon, Fallstricke zu verbergen; sie sagen: »Wer wird sie sehen?«
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 64 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Sie ermutigen sich gegenseitig zu bösen Plänen und verabreden, heimlich Fallen auszulegen. Dabei sagen sie: »Wer kann unsere Handlanger dabei schon ertappen? «
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 64 6 in der Schlachter 2000
Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich, heimlich Schlingen zu legen; sie sagen: »Wer wird sie sehen?«
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 64 6 in der New International Version
They plot injustice and say, ‘We have devised a perfect plan!’ Surely the human mind and heart are cunning.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 64 6 in der Hoffnung für Alle
Sie stacheln sich gegenseitig zum Bösen an und wollen heimlich Fallen legen. Hämisch fragen sie: »Wer wird’s schon merken?«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.