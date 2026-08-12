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Psalm 64,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 64 8 in der Gute Nachricht Bibel

Gott aber legt den Bogen auf sie an, ganz plötzlich trifft sie sein Pfeil;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 64 8 in der Lutherbibel

Da trifft sie Gott mit dem Pfeil, plötzlich sind sie zu Boden geschlagen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 64 8 in der Einheitsübersetzung

Da trifft sie Gott mit Pfeilen, * sie werden jählings verwundet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 64 8 in der Elberfelder Bibel

Aber Gott schießt auf sie einen Pfeil, plötzlich sind ihre Wunden da.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 64 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch dann schießt Gott seine Pfeile auf sie ab, ganz plötzlich sind sie schwer verwundet!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 64 8 in der Schlachter 2000

Aber Gott schießt einen Pfeil auf sie, plötzlich werden sie verwundet,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 64 8 in der New International Version

He will turn their own tongues against them and bring them to ruin; all who see them will shake their heads in scorn.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 64 8 in der Hoffnung für Alle

Doch jetzt schießt Gott seine Pfeile auf sie, und plötzlich sind sie schwer verwundet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-64/vers-8 [gedruckt am 12.08.2026]