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Psalm 66,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 66 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ich schrie zu ihm um Hilfe, schon gewiss, dass ich ihn preisen würde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 17 in der Lutherbibel

Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 17 in der Einheitsübersetzung

Mit meinem Mund habe ich zu ihm gerufen, * da lag das Rühmen mir schon auf der Zunge.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 66 17 in der Elberfelder Bibel

Zu ihm rief ich mit meinem Munde, und Erhebung {seines Namens} war unter meiner Zunge.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 66 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Zu ihm rief ich mit lauter Stimme, mein Mund war voll seines Lobes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 17 in der Schlachter 2000

Zu ihm rief ich mit meinem Mund, und [sein] Ruhm war auf meiner Zunge.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 66 17 in der New International Version

I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 66 17 in der Hoffnung für Alle

Als ich zu ihm um Hilfe schrie, wusste ich: Gott wird mir helfen! Deshalb begann ich, ihn zu preisen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 66:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-66/vers-17 [gedruckt am 12.08.2026]