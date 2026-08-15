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Psalm 68,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 68 27 in der Gute Nachricht Bibel

»Dankt Gott, wenn ihr euch zum Fest versammelt! Dankt dem HERRN, ihr Nachkommen Jakobs!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 27 in der Lutherbibel

»Lobet Gott in den Versammlungen, den HERRN, ihr vom Brunnen Israels.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 27 in der Einheitsübersetzung

Versammelt euch und preist Gott, * den HERRN, von Israels Quelle her!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 68 27 in der Elberfelder Bibel

»Preist Gott in Versammlungen, den Herrn, die ihr aus dem Quell Israels seid!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 68 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Preist Gott in euren Chören! Preist alle den HERRN, die ihr vom Stammvater Israels herkommt wie Wasser von einer Quelle!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 27 in der Schlachter 2000

Preist Gott, den Herrn, in den Versammlungen, ihr aus Israels Quell!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 68 27 in der New International Version

There is the little tribe of Benjamin, leading them, there the great throng of Judah’s princes, and there the princes of Zebulun and of Naphtali.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 68 27 in der Hoffnung für Alle

»Preist Gott, ihr Chöre, preist den HERRN, ihr Nachkommen Israels!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 68:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-68/vers-27 [gedruckt am 15.08.2026]