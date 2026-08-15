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Psalm 69,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 69 13 in der Gute Nachricht Bibel

Dort, wo die Leute zusammenkommen, bin ich der Anlass für ihren Klatsch und für die Spottlieder betrunkener Zecher.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 13 in der Lutherbibel

Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und beim Zechen singt man von mir.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 13 in der Einheitsübersetzung

Es reden über mich, die am Stadttor sitzen, * Spottlieder singen die Zecher beim Wein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 69 13 in der Elberfelder Bibel

Die im Tor sitzen, reden über mich, und {auch} die Spottlieder der Zecher.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 69 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Beim Stadttor, ´wo die Leute sich treffen`, ziehen sie über mich her, und die Betrunkenen verhöhnen mich in ihren Saufliedern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 13 in der Schlachter 2000

Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und die Zecher singen von mir beim Saitenspiel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 69 13 in der New International Version

But I pray to you, LORD, in the time of your favour; in your great love, O God, answer me with your sure salvation.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 69 13 in der Hoffnung für Alle

Auf dem Marktplatz zerreißen sie sich das Maul über mich; und bei Zechgelagen grölen sie ihre Spottlieder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 69:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-69/vers-13 [gedruckt am 15.08.2026]