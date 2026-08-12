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Psalm 69,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 69 19 in der Gute Nachricht Bibel

Komm zu mir, befreie und rette mich, damit meine Feinde schweigen müssen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 19 in der Lutherbibel

Nahe dich meiner Seele und erlöse sie, erlöse mich um meiner Feinde willen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 19 in der Einheitsübersetzung

Sei mir nah und erlöse mich! * Befreie mich meinen Feinden zum Trotz!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 69 19 in der Elberfelder Bibel

Nahe dich meiner Seele, erlöse sie; wegen meiner Feinde befreie mich!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 69 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Schenk meiner Seele deine Nähe und erlöse mich, befreie mich meinen Feinden zum Trotz!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 19 in der Schlachter 2000

Nahe dich meiner Seele, erlöse sie; um meiner Feinde willen befreie mich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 69 19 in der New International Version

You know how I am scorned, disgraced and shamed; all my enemies are before you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 69 19 in der Hoffnung für Alle

Komm und rette mich, ja, erlöse mich, damit meine Feinde das Nachsehen haben!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 69:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-69/vers-19 [gedruckt am 12.08.2026]