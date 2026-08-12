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Psalm 71,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 71 17 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, von Jugend auf bist du mein Lehrer und bis heute erzähle ich von deinen Wundern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 71 17 in der Lutherbibel

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich deine Wunder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 71 17 in der Einheitsübersetzung

Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf * und bis heute verkünde ich deine Wunder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 71 17 in der Elberfelder Bibel

Gott! Du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an, und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 71 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott, schon von meiner Jugend an hast du mich unterwiesen, und bis zum heutigen Tag verkünde ich deine Wunder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 71 17 in der Schlachter 2000

O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und bis hierher verkündige ich deine Wunder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 71 17 in der New International Version

Since my youth, God, you have taught me, and to this day I declare your marvellous deeds.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 71 17 in der Hoffnung für Alle

Von Jugend auf bist du mein Lehrer gewesen, und bis heute erzähle ich von deinen Wundertaten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 71:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-71/vers-17 [gedruckt am 12.08.2026]