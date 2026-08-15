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Psalm 72,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 72 12 in der Gute Nachricht Bibel

Er rettet die Bedürftigen, die zu ihm schreien, die Entrechteten, die keinen Helfer haben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 72 12 in der Lutherbibel

Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 72 12 in der Einheitsübersetzung

Ja, er befreie den Armen, der um Hilfe schreit, * den Elenden und den, der keinen Helfer hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 72 12 in der Elberfelder Bibel

Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 72 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn er wird zum Retter für die Bedürftigen, die um Hilfe rufen, für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 72 12 in der Schlachter 2000

Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 72 12 in der New International Version

For he will deliver the needy who cry out, the afflicted who have no-one to help.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 72 12 in der Hoffnung für Alle

Denn er rettet den Wehrlosen, der um Hilfe fleht; den Schwachen, dem jeder andere seine Unterstützung versagt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 72:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-72/vers-12 [gedruckt am 15.08.2026]