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Psalm 72,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 72 13 in der Gute Nachricht Bibel

Er kümmert sich um die Schwachen und Armen und sorgt dafür, dass sie am Leben bleiben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 72 13 in der Lutherbibel

Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 72 13 in der Einheitsübersetzung

Er habe Mitleid mit dem Geringen und Armen, * er rette das Leben der Armen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 72 13 in der Elberfelder Bibel

Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 72 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wird sich über Schwache und Bedürftige erbarmen und zum Lebensretter werden für Menschen in Not.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 72 13 in der Schlachter 2000

Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen, und die Seelen der Armen retten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 72 13 in der New International Version

He will take pity on the weak and the needy and save the needy from death.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 72 13 in der Hoffnung für Alle

Am Schicksal der Armen nimmt er Anteil und bewahrt die Entrechteten vor dem sicheren Tod.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 72:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-72/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]