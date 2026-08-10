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Psalm 73,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 73 13 in der Gute Nachricht Bibel

Es war ganz umsonst, HERR, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 13 in der Lutherbibel

Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 13 in der Einheitsübersetzung

Fürwahr, umsonst bewahrte ich lauter mein Herz * und wusch meine Hände in Unschuld.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 73 13 in der Elberfelder Bibel

Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 73 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Ach – so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 13 in der Schlachter 2000

Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 73 13 in der New International Version

Surely in vain I have kept my heart pure and have washed my hands in innocence.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 73 13 in der Hoffnung für Alle

War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zuschulden kommen ließ?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 73:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-73/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]