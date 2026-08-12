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Psalm 73,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 73 14 in der Gute Nachricht Bibel

Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 14 in der Lutherbibel

Ich bin täglich geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 14 in der Einheitsübersetzung

Und doch war ich alle Tage geplagt * und wurde jeden Morgen gezüchtigt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 73 14 in der Elberfelder Bibel

doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 73 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt, jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 14 in der Schlachter 2000

denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden, und meine Züchtigung war jeden Morgen da!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 73 14 in der New International Version

All day long I have been afflicted, and every morning brings new punishments.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 73 14 in der Hoffnung für Alle

Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 73:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-73/vers-14 [gedruckt am 12.08.2026]