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Psalm 76,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 76 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ein Lied Asafs, zu begleiten auf Saiteninstrumenten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 76 1 in der Lutherbibel

Ein Psalmlied Asafs, vorzusingen, beim Saitenspiel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 76 1 in der Einheitsübersetzung

Für den Chormeister. Mit Saitenspiel. Ein Psalm Asafs. Ein Lied.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 76 1 in der Elberfelder Bibel

Dem Chorleiter. Mit Saitenspiel. Ein Psalm. Von Asaf. Ein Lied.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 76 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Ein Psalm Asafs. Ein Lied.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 76 1 in der Schlachter 2000

Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Ein Psalmlied, von Asaph.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 76 1 in der New International Version

God is renowned in Judah; in Israel his name is great.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 76 1 in der Hoffnung für Alle

Ein Lied von Asaf, mit Saiteninstrumenten zu begleiten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-76/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]